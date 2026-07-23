Legge elettorale, Donzelli: Ha ragione Tajani, legge già ottima ma migliorabile con preferenze – Il video
Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "La sinistra continua ad auspicare fratture nel centrodestra. Il centrodestra è compatto su tutti i temi che riguardano gli italiani, sui temi concreti: dal lavoro alla politica estera, il il caro energia, e rimarrà compatto anche sulla legge elettorale, ovviamente." Così Giovanni Donzelli in un'intervista in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev