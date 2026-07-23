Minori imputabili da 14 anni, Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Questo provvedimento è un tassello in un percorso molto più difficile e spesso silenzioso, perché un ragazzo di 15 o 16 anni che diventa violento o commette reati quasi mai ci arriva da solo. Molto spesso c'è una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che ha perso i contatti, un quartiere dove la sera non c'è nulla, un adulto che ha approfittato del vuoto. Riempire quel vuoto richiede molto lavoro: sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme: la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Alcuni risultati si iniziano a vedere e per questo vogliamo insistere. Perché uno Stato giusto ha il coraggio di cambiare le regole quando non funzionano e ha il dovere di essere severo con chi sbaglia, ma anche presente con chi rischia di perdersi." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev