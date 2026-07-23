Nordio: Approvata presunzione imputabilità per i ragazzi dai 14 ai 18 anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "E la novità, e non abbiamo nemmeno inasprito le pene, anche questo va detto, la novità riguarda la presunzione cosiddetta di di imputabilità. Detto in termini semplici: oggi la la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere, da parte dell'infra-diciottene ultra-quattordicenne." Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev