Simona Ventura racconta i suoi esordi ai Mondiali di Italia 90 nel "Fienile" di Zaia – Il video

(Agenzia Vista) Veneto, 20 luglio 2026 "Il successo non segue mai una traiettoria lineare: è fatto di momenti di stasi, di incontri imprevisti e di svolte nate quando meno te lo aspetti. Simona Ventura racconta a Il Fienile il momento esatto in cui la sua carriera ha preso una direzione completamente nuova. Dopo essere rimasta senza lavoro, l’invito della Gialappa’s Band e la nascita di un sodalizio che avrebbe ridefinito i canoni della comicità sportiva sul piccolo schermo. Dall’idea iniziale di una breve apparizione fino alla chiamata decisiva del capostruttura Cricenti, l’estratto rievoca la genesi di un programma cult che ha segnato un’epoca. Una storia di puro istinto e prontezza nel cogliere l’occasione, a dimostrazione del fatto che le rivoluzioni più grandi nascono spesso quando si ha la totale libertà di rischiare e di cambiare le regole del gioco", così Zaia che nel suo Fienile ha ospitato Simona Ventura. Fb Zaia – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev