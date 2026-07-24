Il calciatore Volpato fermato in Australia: positivo alla cocaina

Il centrocampista del Sassuolo era a Sydney. Due test, il primo negativo e il secondo positivo

Il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, il 22enne è stato fermato una prima volta intorno alle 23 sul ponte Anzac mentre viaggiava tra gli 86 e i 94 km/h in un tratto con limite di 60 km/h. L’alcoltest ha dato esito negativo. Circa due ore più tardi è stato nuovamente fermato mentre procedeva a 109 km/h. In quell’occasione il test salivare avrebbe evidenziato una positività alla cocaina.

Il fermo

La Bbc scrive che il centrocampista australiano di 22 anni è stato fermato a bordo di una BMW Coupé sull’Anzac Bridge alle 23:05 di giovedì sera, ora locale. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato che a Volpato è stata notificata una contravvenzione per eccesso di velocità e che la sua patente di guida internazionale è stata sospesa per sei mesi. È stato prelevato un secondo campione di fluido orale per ulteriori analisi. Il calciatore del Sassuolo ha giocato tre partite su quattro ai Mondiali 2026 con l’Australia, eliminata dall’Egitto ai calci di rigore.