Il bombarolo, Il conformista e l'anticomunista su Camera con Vista su La7 di Alexander Jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. La nuova puntata con gli iconici balli di Trump e Jakhnagiev dalla prima nomination nel 2016 ad oggi e un commento ballato sulla situazione politica italiana attuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev