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Trump: Mi candido alle elezioni per il 2028. E tira fuori il cappello 'Trump 2028' – Il video

25 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Grazie. Ho intenzione di farlo di nuovo. Dovrebbe essere più facile, sto diventando molto bravo a candidarmi alla presidenza. No, ho vinto tre volte, è andata molto bene la seconda volta, a proposito. Erano elezioni truccate, ma non dobbiamo parlarne. Sapete, è interessante quando ritorni e fai un buon lavoro come abbiamo fatto noi, e non te ne importa più di tanto… ma dobbiamo davvero stringere le maglie su queste elezioni perché sono davvero messi in serie difficoltà." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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