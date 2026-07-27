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Milei entra ballando alla convention del Partito Liberale brasiliano a sostegno di Bolsonaro – Il video

27 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) San Paolo, 27 luglio 2026 Il presidente argentino Javier Milei ha partecipato alla convention del Partito Liberale (PL) a San Paolo, intervenendo con entusiasmo a sostegno della leadership della famiglia Bolsonaro. Nel corso dell'evento è stata confermata la candidatura di Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro, per le prossime elezioni presidenziali. Not for sale. Courtesy: Flavio Bolsonaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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