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Sanchez: L'emergenza climatica uccide, estati sempre più mortali – Il video

27 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 27 luglio 2026 "Molti spagnoli e molte spagnole guardano con angoscia all'orizzonte, vedono le fiamme avvicinarsi ai loro paesi, abbandonano le proprie case senza sapere quando potranno farvi ritorno e attendono notizie dalle squadre che lottano contro il fuoco. Pertanto, voglio che le mie prime parole siano per tutti loro e tutte loro: per i familiari, per gli sfollati, per chi rimane confinato e, naturalmente, anche per i professionisti che rischiano letteralmente la vita sul campo. Che non abbiano il minimo dubbio: tutta la forza dello Stato, guidata anche dall'Amministrazione Generale dello Stato, è al loro fianco." Così il primo ministro della Spagna Pedro Sanchez alla chiusura della presentazione della Rete di Rifugi Climatici. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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