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Trump: Senza di me Israele non esisterebbe più, sarebbe stato colpito da nucleare – Il video

27 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Se non fossi stato eletto io, Israele secondo me oggi non esisterebbe più, sarebbe stato colpito da un'arma nucleare. E questo include, fin dall'inizio, l'accordo nucleare di Barack Hussein Obama con l'Iran, che era così pessimo: era una strada verso un'arma nucleare." Così il Presidente degli Usa Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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