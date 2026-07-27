Trump: Senza di me Israele non esisterebbe più, sarebbe stato colpito da nucleare – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Se non fossi stato eletto io, Israele secondo me oggi non esisterebbe più, sarebbe stato colpito da un'arma nucleare. E questo include, fin dall'inizio, l'accordo nucleare di Barack Hussein Obama con l'Iran, che era così pessimo: era una strada verso un'arma nucleare." Così il Presidente degli Usa Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev