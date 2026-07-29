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Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Eccolo a presentazione calendario di Serie A nel 2018 – Il video

29 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 29 luglio 2026 "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento". Lo scrive il Milan, in una nota pubblicata su X, dopo la notizia della morte del campione di calcio. Ecco quando da dirigente del Milan partecipò alla presentazione del calendario di Serie A a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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