11 settembre, Trump: Famiglie vittime molto insoddisfatte del Sindaco di New York Mamdani – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 30 luglio 2026 "Beh, penso che stiano passando un momento difficile con Mamdani. Le persone che hanno a che fare con chiunque abbia a che fare con l'11 settembre in questo momento, dalla parte delle vittime, e ce ne sono molte, sono molto scontente di ciò che sta accadendo a New York e sono molto insoddisfatte del sindaco. Lo capisco." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev