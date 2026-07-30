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Lollobrigida: Noi i primi produttori di riso in Europa e leader mondiali per qualità – Il video

30 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "Un grande lavoro comune sinergico per difendere le nostre produzioni, per svilupparle, per creare campagne che possano incentivare il consumo interno dei nostri prodotti straordinari come quello proveniente dalla risicoltura. Noi siamo i primi produttori in Europa. Siamo leader mondiali nella qualità su questo eccezionale prodotto, che ovviamente ha bisogno di essere curato anche con un'infrastruttura idonea a garantirgli acqua, per esempio, che è uno degli elementi strategici nella produzione del riso, abbattere i costi energetici dei fertilizzanti" .Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a margine del Tavolo Riso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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