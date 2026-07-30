Messina, esplosione in una palazzina di tre piani: ci sono feriti gravi. Si cercano dispersi

Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. Richiamati medici di altri ospedali

Una esplosione si è verificata questo pomeriggio a Messina, in una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Nell’edificio sono presenti anche attività commerciali. Alcune persone sono state ricoverate in codice rosso al Policlinico, almeno cinque gravi, ma la conta dei feriti è ancora in corso di accertamento.

Si cercano dispersi

Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco e ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Si cercano eventuali dispersi e altre persone coinvolte. Il sindaco Federico Basils ha disposto attivazione del Coc. Sono stati richiamati medici di altri ospedali per gestire l’emergenza. L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza.

Una forte esplosione

Secondo quanto precisano testate locali come Messina in diretta al momento le cause dell’esplosione non sono ancora state accertate. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche la fuga di gas. L’esplosione è stata avvertita nettamente a metri di distanza. Molti residenti sono scesi in strada subito dopo il boato.

(in aggiornamento)