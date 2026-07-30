Trump: Nella gestione del Covid Fauci ha fatto molti errori con me meno morti che con Biden – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 30 luglio 2026 "Ho seguito la via federalista, che consiste fondamentalmente nel lasciar decidere ai governatori. In generale, i governatori repubblicani hanno fatto molto bene, i governatori democratici non hanno fatto molto bene. Ma Fauci voleva che nessuno indossasse le mascherine, se ricordate, e poi tutti dovevano indossare cinque mascherine, quante più mascherine si potessero trovare… Voglio dire, ha fatto molti errori." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev