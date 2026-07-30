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Trump: Rispetto grazia a Fauci data da Biden ma uso autopen lascia dubbi – Il video

30 Luglio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 30 luglio 2026 "L'unica cosa a cui si può pensare è l'Autopen, perché la cosa più potente che un presidente possiede, dicono, è il potere di grazia. Quindi, lui è stato graziato da Biden e io lo rispetto, so quanto sia potente, è un potere molto forte… dicono che sia letteralmente la cosa più potente che un presidente abbia." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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