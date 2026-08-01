Disarmo Hamas, Trump: Israele è molto contento. Ci saranno alti e bassi, ma è una svolta – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 31 luglio 2026 "Abbiamo un'intesa con Israele. Israele ne è molto soddisfatto. Israele ci ha aiutato e si è comportato in modo eccellente; hanno agito molto bene, considerando che la maggior parte della gente riteneva che fosse un accordo impossibile da realizzare. Certo, ci saranno alti e bassi? È una situazione molto complessa, laggiù. Le persone sono complesse e difficili: in molti casi meravigliose, in altri un po' meno. Ma si tratta di una svolta importante. Nessuno avrebbe mai pensato che fosse possibile disarmare Hamas. Questo dimostra il successo che stiamo ottenendo con l'Iran, perché se torniamo indietro di quattro o cinque mesi, un accordo del genere sarebbe stato impossibile. È quindi un passo avanti significativo per il Medio Oriente; la gente ne è davvero colpita e sorpresa. Cosa viene prima?", lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump WhiteHouse – n0t for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev