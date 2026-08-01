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Migranti invadono Ceuta, Fratoianni (Avs) Mossa Meloni squallida e cinica, insegue i Maga – Il video

01 Agosto 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2026 La mossa di Meloni e del governo italiano, "dopo quello che è accaduto a Ceuta è una scelta squallida e cinica: tutti sanno che non c'è nessun libero accesso all'area Schengen da quel territorio". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza verdi e sinistra, in un video sui social. "Siamo diventati – ha proseguito il parlamentare – peggio di un sottoscala della rete Maga. Sarebbe servita la solidarietà europea come altra volta ha fatto la Spagna nei nostri confronti, invece ci allineiamo alla peggiore propaganda di Elon Musk e di Donald Trump". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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