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Terremoto Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche dei Vigili del fuoco sugli edifici – Il video

01 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Napoli, 01 agosto 2026 A seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell'area dei Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche su edifici e interventi dei vigili del fuoco. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il trattenimento del personale smontante, l'invio di una Unità di Comando Locale (UCL) a Pozzuoli e di cinque squadre per i controlli sul territorio. La direzione regionale Campania ha inoltre disposto l'impiego di quattro moduli operativi per la ricognizione speditiva su edifici e strutture, oltre a quattro squadre aggiuntive giunte in rinforzo dai vicini comandi. A seguito delle prime verifiche è stato disposto, in via precauzionale, l'allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni nell'area dei Campi Flegrei. A Pozzuoli, in via Fasano, è stato evacuato dalla propria abitazione un anziano bisognoso di cure. Una volta portato a piano strada con l'autoscala, l'uomo è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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