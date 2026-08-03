Funerali di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, immagini – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 03 agosto 2026 Si sono tenute nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano le esequie di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, scomparso venerdì all'età di 96 anni. Al termine della funzione, la salma del sacerdote è stata trasferita a Maguzzano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. La tumulazione avverrà in forma privata nel cimitero dell'Opera Don Calabria, situato all'interno dell'abbazia dove il religioso veronese aveva intrapreso gli studi in giovanissima età. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev