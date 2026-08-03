Sisma Campi Flegrei, Giuli: Qui per testimoniare vicinanza alle comunità provate dal sisma – Il video

(Agenzia Vista) Pozzuoli, 03 agosto 2026 "Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza alla comunità colpita dallo sciame sismico, esasperata dalle conseguenze di questo sciame. Come esponenti di Governo sentiamo come primo dovere questo. Contestualmente stiamo verificando gli effetti di questo sciame sismico sulle strutture dell'Anfiteatro, dei luoghi di maggior rilievo storico, artistico e culturale da tutelare per il bene di… anzitutto di questa popolazione straordinaria che sta soffrendo tenacemente questo… questo evento e ha tutto il diritto di vedere lo Stato presente, accanto agli enti locali, per mettersi a disposizione." Così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine del sopralluogo a Pozzuoli per verificare gli effetti dello sciame sismico sui luoghi della cultura e sul patrimonio storico e archeologico della città. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev