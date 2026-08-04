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Bellucci (FdI): Con Governo Meloni dal welfare assistenzialista a uno di comunità, una rivoluzione – Il video

04 Agosto 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2026 "Oggi abbiamo presentato al Senato la "Rivoluzione Welfare" del Governo Meloni, ovvero abbandonare un welfare meramente assistenzialista in favore di un welfare di comunità che potenzia il servizio pubblico attraverso stanziamenti importanti, come 545 milioni di euro per potenziare le risorse umane all'interno dei servizi sociali territoriali." Così Maria Teresa Bellucci Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Meloni a margine della conferenza stampa in Senato “Rivoluzione welfare: la via italia all’inclusione sociale”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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