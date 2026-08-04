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Crollo edificio Messina, proseguono le ricerche dei 2 dispersi – Il video

04 Agosto 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Messina, 04 agosto 2026 Proseguono le operazioni di soccorso a Pistunina, frazione di Messina, dove si è verificato il crollo di un edificio. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per la ricerca di due persone risultate disperse a seguito del cedimento. Sul luogo dell'evento sono impegnati 52 vigili del fuoco, con l'impiego di 21 automezzi e squadre specializzate nelle attività di scavo e recupero. Le operazioni di intervento restano in corso. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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