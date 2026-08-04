Crollo edificio Messina, proseguono le ricerche dei 2 dispersi – Il video

(Agenzia Vista) Messina, 04 agosto 2026 Proseguono le operazioni di soccorso a Pistunina, frazione di Messina, dove si è verificato il crollo di un edificio. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per la ricerca di due persone risultate disperse a seguito del cedimento. Sul luogo dell'evento sono impegnati 52 vigili del fuoco, con l'impiego di 21 automezzi e squadre specializzate nelle attività di scavo e recupero. Le operazioni di intervento restano in corso. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev