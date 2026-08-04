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Dida ricorda Baresi: Uomo di poche parole, ma un privilegio essergli stato accanto – Il video

04 Agosto 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 04 agosto 2026 "Veramente, Franco Baresi è stato un grandissimo giocatore come avete detto voi, però era un uomo di poche parole. Ma quelle parole che lui diceva erano quelle che dovevi sentire, perché è uno che ha vissuto e sapeva veramente come si giocava il calcio. Quindi, stare vicino a una persona come lui è stato veramente importante per me." Così l'ex portiere del Milan Dida ai funerali di Franco Baresi. Courtesy: Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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