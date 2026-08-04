Marotta ricorda Baresi: Uomo con grande senso di appartenenza, esempio per nostri giovani calciatori – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 04 agosto 2026 "Ma sì, la rivalità sportiva è quella che vive in campo, poi fuori se si è uomini corretti, portatori di grandi valori, e credo che Franco ne abbia portato uno che si sta perdendo in questi ultimi decenni, che è quello del senso di appartenenza, il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista, un calciatore che ha amato il suo club, è nato praticamente nel settore giovanile di questo club che è il Milan e l'ha portato sino alla fine della sua carriera. Ecco, questo deve essere proprio un esempio per i nostri piccoli calciatori, ma soprattutto anche per gli allenatori, per i formatori, perché dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori." Così il Presidente dell'Inter Beppe Marotta ai funerali di Franco Baresi. Courtesy: Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev