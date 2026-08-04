Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFIFAImmigrazioneIncidenti aerei
ATTUALITÀBresciaInchiesteLavoro e impresaLombardiaSicurezza sul lavoro

Lavora in cantiere nonostante l’ordinanza anti-caldo e muore per un malore: indagati i datori di lavoro

04 Agosto 2026 - 10:54 Bruno Gaetani
maurizio trenta morte cantiere ordinanza caldo
maurizio trenta morte cantiere ordinanza caldo
Il decesso è avvenuto alle 15.30, nella fascia oraria in cui Regione Lombardia ha imposto lo stop al lavoro in alcuni cantieri all'aperto
Google Preferred Site

La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, un carpentiere di 40 anni deceduto venerdì 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un’abitazione a Trenzano, nella Bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito a un malore accusato alle 15.30, nella fascia oraria in cui l’ordinanza anti-caldo di Regione Lombardia vieta, in determinate condizioni, il lavoro nei cantieri all’aperto.

Indagato il titolare dell’impresa

Secondo quanto scrive il Giornale di Brescia, tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati: l’amministratore dell’impresa che eseguiva i lavori, il responsabile della sicurezza e il preposto di cantiere. Si tratta del primo caso in Lombardia in cui viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni regionali contro il caldo. L’autopsia, che si terrà nei prossimi giorni, dovrà chiarire se le alte temperature abbiano avuto un ruolo nel malore fatale.

La famiglia chiede giustizia

Stando a quanto ricostruito dal fratello maggiore, Maurizio Trenta non aveva patologie particolari. La famiglia si è affidata all’avvocata Eva Feroldi per seguire l’inchiesta e chiede che sia fatta luce su quanto accaduto.

Foto copertina: ANSA/Luca Zennaro

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caldo estremo, oggi 25 città da bollino rosso. Quando finirà la quarta ondata?

2.

Del Vecchio con i fiori per la ex al San Raffaele: il ricovero, la battaglia legale per la figlia e il giallo sulla notte in ospedale

3.

Cassazione: legittimo il licenziamento del prof che scioperava contro il Green pass

4.

Chi era Federico Venco, il motociclista investito e ucciso per avere soccorso una sconosciuta in strada

5.

Chi sono le 6 vittime dell’incidente sulla statale Terni-Rieti. La procura indaga per omicidio stradale plurimo

leggi anche
caschetto da lavoro
ECONOMIA & LAVORO

Sente la tettoia cedere, il padre mette in salvo il figlio che lavora con lui: l’ultimo gesto di Antonio D’Errico. La tragedia in cantiere nel Brindisino – Il video

Di Olga Colombano
assicurazione sanitaria Stati Uniti
SALUTE

Un americano su quattro non si licenzia per non perdere l’assicurazione sanitaria

Di Annapaola Messina
esoscheletro Comau
TECNOLOGIA

Dal vivaista al bagnino, come funzionano gli esoscheletri che aiutano i lavoratori nei mestieri più faticosi

Di Riccardo Lichene
ATTUALITÀ

Travolto in bici Daniele Faggi: è morto l’uomo che patteggiò per la morte dell’operaia Luana D’Orazio

Di Alba Romano