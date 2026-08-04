No Tav, Meloni incontra forze dell'ordine: Grazie a nome dell'Italia non c'è libertà senza sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Torino, 04 agosto 2026 "Perché ho già detto in altre occasioni che la cosa più preziosa che noi abbiamo è la libertà, e che la libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi: significa che voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha, che è la sua libertà. È la libertà chiaramente di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, è la libertà di poter attraversare un parco per una ragazza senza temere di essere aggredita, è la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate, di quelle che non lo sono." Così Giorgia Meloni alla caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", sede del Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro". Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev