No Tav, Meloni visita la caserma Palidoro e incontra i Carabinieri feriti negli scontri – Il video

(Agenzia Vista) Torino, 04 agosto 2026 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Salvatore Luongo, si è recata presso la caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", sede del Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro", dove ha incontrato il personale dell'Arma impiegato nei servizi di ordine pubblico in Val di Susa (Torino) in occasione dei violenti scontri avvenuti lo scorso 25 luglio durante le manifestazioni dei No Tav. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev