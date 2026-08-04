Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFIFAImmigrazioneIncidenti aerei
POLITICAPunti di VistaVideo

No Tav, Meloni visita la caserma Palidoro e incontra i Carabinieri feriti negli scontri – Il video

04 Agosto 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Torino, 04 agosto 2026 il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Salvatore Luongo, si è recata presso la caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", sede del Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro", dove ha incontrato il personale dell'Arma impiegato nei servizi di ordine pubblico in Val di Susa (Torino) in occasione dei violenti scontri avvenuti lo scorso 25 luglio durante le manifestazioni dei No Tav. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Dal degrado urbano alla propaganda Maga: la metamorfosi di Welcome to Favelas e le ombre sui fondi dal governo Usa

2.

Matteo Salvini «espulso» dal logo della Lega, il caso a Brescia. Il segretario Maggi a Open: «È ora di rinnovamento»

3.

Negoziati con Putin, l’altolà di Schlein a Conte: «Prima il programma, poi le primarie»

4.

La Garante per l’Infanzia appoggia l’idea di Valditara: «Il burqa è un dispositivo violento, stia fuori delle scuole»

5.

Tajani, i migranti di Ceuta e il “confine” con la Spagna: «I controlli in aeroporto? È tornato l’Isis» – Il video