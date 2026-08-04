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Sospensione Schengen, Magi (+Europa): Denunceremo Governo alla Commissione Europea – Il video

04 Agosto 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2026 "nziché dire agli italiani come intendono ridurre il costo del carburante, il governo Meloni lancia la palla estiva della sospensione di Schengen e dell'invasione dei migranti. Una sospensione peraltro illegittima e per questo denunceremo alla Commissione Europea il Governo italiano." Così Riccardo Magi di +Europa in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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