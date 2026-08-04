Trump: Atti vandalici alla Reflecting Pool Rovinato il prato con sostanze chimiche – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 04 agosto 2026 "Ma in più ci sono stati atti di vandalismo. Numero uno, guardate l'erba: l'erba è stata tutta distrutta con un ingrediente molto, molto potente che sappiamo benissimo cosa sia – non dirò il nome perché poi la gente si fa venire certe idee… Ma ci hanno scritto una frase terribile, non dirò neanche quella, una frase terribile su un enorme pezzo di prato che avevamo appena sostituito. Hanno ucciso l'erba. Abbiamo dovuto sostituire il prato, tantissima erba." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo la firma dell'ordine esecutivo per istituire la Commissione Presidenziale per i Coniugi del Personale Militare. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev