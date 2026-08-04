Trump su negoziati con l'Iran: Voglio dargli un ultima chance prima della decapitazione – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 04 agosto 2026 "Io non so, penso che potremmo ottenere qualcosa, ma voglio dare loro ogni ultimissima possibilità prima della decapitazione. È molto dura fare ciò che abbiamo pianificato, che abbiamo ancora in piano di fare." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo la firma dell'ordine esecutivo per istituire la Commissione Presidenziale per i Coniugi del Personale Militare. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev