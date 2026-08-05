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Conte: Errore aver aumento spese difesa al 5% del Pil, è un regalo a Trump – Il video

05 Agosto 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "Poi la seconda camicia di forza. E qui il riarmo, nella duplice versione. L'aver sottoscritto… è stato un grande errore aver sottoscritto l'aumento al 5% delle spese rispetto al PIL per le spese NATO. L'avete fatto per omaggiare Donald Trump, il quale ci ha ripagato con i dazi e poi ancora con tante altre cose, tanti altri schiaffi, tra cui una guerra illegale che oggi costa ai cittadini e alle imprese tantissimo con il caro energetico e il caro carburanti." Così Giuseppe Conte intervenuto in aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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