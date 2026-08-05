Quartapelle (Pd) su risoluzione Pd-M5S-Avs: M5S spadroneggia con arroganza. Serve visione comune – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "Io chiedo a tutte le forze politiche, a partire dal Movimento 5 Stelle che invece spadroneggia in modo arrogante, di fermarsi e ragionare insieme, perché la posta in gioco è troppo alta. Noi non possiamo permetterci di consegnare il Paese alla destra, ma dobbiamo avere una visione comune, che non può essere quattro facili slogan elettorali, perché su questo è più bravo Vannacci." Così Lia Quartapelle del Partito Democratico in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev