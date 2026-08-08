I Birmingham Trevallion non mollano: depositata una nuova istanza per il ricongiungimento della famiglia nel bosco

Il sollecito formale tramite il loro legale, Simone Pillon al tribunale per i minorenni dell'Aquila: chiesta una rapida risposta in vista del rientro a scuola dei piccoli

Senza alzare i toni, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso ed evitando polemiche fin troppo facili, la famiglia Birmingham Trevallion chiede ora con fermezza una stretta sui tempi. Sono passati 262 giorni — poco più di otto mesi — dal 20 novembre 2025 quando i tre bambini di otto e nove anni sono stati allontanati da casa e disposti in una casa-famiglia. Tramite il loro legale, Simone Pillon, i coniugi hanno depositato un sollecito formale al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per chiedere una decisione rapida sull’istanza di rientro dei bambini a casa, presentata ormai da oltre un mese e mezzo. A parlarne oggi è Libero.

Le ragioni del sollecito

«Siamo consapevoli delle difficoltà oggettive e delle carenze in cui lavorano i magistrati e il personale ausiliario, specialmente in estate. Tuttavia, siamo mossi dal superiore interesse dei minori. Un’ulteriore permanenza in casa famiglia — seppur dovuta a tempi tecnici — sarebbe del tutto disfunzionale e rischia di avere serie ripercussioni sui bambini», ha in sostanza spiegato il loro legale Simone Pillon. A sostegno del sollecito vengono evidenziati tre punti chiave di natura giuridica e procedurale. La Corte di Strasburgo ha ribadito più volte il diritto dei minori a trascorrere periodi di vacanza con i genitori, impegnando gli Stati ad agevolare questo contatto. La CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) ha già sanzionato l’Italia in passato per i ritardi nelle decisioni sul rientro in famiglia dei minori collocati in comunità. E infine gli stessi esperti clinici del servizio pubblico hanno raccomandato di riavviare una «routine familiare conciliante» ben prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.