Marcinelle, la denuncia di FdI: attivisti Cgil danno le spalle. Meloni: «Gesto grave e vergognoso». Landini smentisce

L'azione ci sarebbe stata mentre parlava il presidente del Senato La Russa. Il leader del sindacato replica alle accuse dell'eurodeputato Fidanza: «Hai preso un colpo di sole»

«Se un certo signor Fidanza, per far sapere che esiste, deve parlare male della Cgil, credo che – qui a Marcinelle oggi c’è il sole – abbia preso un colpo di sole. Perché la Cgil, se non lo sa glielo dico, non si gira mai dall’altra parte in nessun momento, tanto meno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica». Queste le parole all’Agi, del segretario della Cgil, Maurizio Landini, partecipando al Bois du Cazier a una cerimonia per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Il sindacalista replica a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, secondo il quale «questa mattina al Bois du Cazier, durante le commemorazioni ufficiali della tragedia di Marcinelle, i rappresentanti della Cgil si sono voltati di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella».

Oggi, durante la cerimonia per i 262 lavoratori morti nella miniera, alcuni rappresentanti della CGIL hanno scelto di voltare le spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa interveniva e leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una mossa destinata a far discutere e su cui si è già innescata la polemica politica. «Voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni.

Voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso.



Oggi, durante la cerimonia per i 262 lavoratori morti nella miniera, alcuni rappresentanti della CGIL hanno scelto di voltare le spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa… Ti potrebbe interessare Mattarella ricorda la strage di Marcinelle e interviene sui migranti: «La gestione dei flussi rispetti la dignità delle persone» August 8, 2026

«Grave perché fatto dai rappresentanti dei lavoratori»

«Una contestazione politica trasformata in un gesto di disprezzo verso le Istituzioni dello Stato – ha sottolineato la premier nel suo post sui social – proprio nel momento in cui l’Italia rende omaggio a 262 vittime e al sacrificio di tanti nostri connazionali. Ed è ancora più grave se a farlo sono rappresentanti di un’organizzazione che ha tra le proprie ragioni d’essere la rappresentanza e la tutela dei lavoratori. Marcinelle non è il luogo per le divisioni politiche. È il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Chi oggi ha scelto di voltare le spalle ha mancato di rispetto a tutto questo».

Le foto dei manifestanti Cgil di spalle

Le immagini della protesta sono state rilanciate da Il Giornale e sui media da un post dell’europarlamentare FdI Carlo Fidanza.