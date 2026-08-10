Benedetta Marino: la madre di 23 anni trovata morta in un edificio abbandonato a Viterbo

Il suo corpo una stanza all'ultimo piano di un edificio abbandonato. Aveva festeggiato il compleanno

Benedetta Marino aveva 23 anni ed era madre. Il suo corpo è stato trovato sabato 8 agosto in via Francesco Baracca a Viterbo. Aveva da poco festeggiato il compleanno in un magazzino abbandonato. La procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di cessione di stupefacenti e morte in conseguenza di un altro reato. Al Verano, fa sapere il Messaggero, stamattina sarà effettuata l’autopsia.

La morte di Benedetta

Benedetta, originaria di Viterbo, era nata il 7 agosto 2003. Era mamma di un bimbo di quattro anni. Si trovava nell’ex consorzio agrario del quartiere Santa Lucia. Il suo corpo era in una stanza all’utimo piano di uno degli immobili del complesso. A dare l’allarme un amico con una telefonata al 112. La polizia scientfica ha repertato oggetti, bottiglie vuote e altri elementi che potrebbero portare gli investigatori a scoprire chi c’era con lei. Gli amici che hanno partecipato al compleanno sono già stati sentiti in questura.

La droga

Il primo esame del corpo non ha evidenziato segni evidenti di una morte violenza. Per questo si pensa che sia deceduta in seguito all’assunzione di qualche sostanza stupefacente. I risultati tossicologici arriveranno tra qualche settimana.