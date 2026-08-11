Benzina e gasolio, prezzi irregolari in 7 distributori controllati su 10

I controlli della Guardia di Finanza e le frodi su tutto il territorio

4800 interventi, 20 mila tonnellate di prodotti sequestrati, 265 denunciati. Mentre benzina e gasolio crescono di prezzo alla pompa i controlli della Guardia di Finanza, anche con la collaborazione del Garante dei Prezzi (Mr Prezzi), hanno fatto emergere circa 7 irregolarità su 10 interventi (66,5%). Il conto del Sole 24 Ore illumina così le frodi che continuano su tutto il territorio.

I controlli

Da marzo a fine luglio la GdF ha eseguito 3.428 interventi nei confronti degli impianti di distribuzione su strada. Con 2.279 violazioni contestate a 937 operatori. Le irregolarità vanno dalla mancata indicazione dei prezzi alla differenza tra i valori comunicati e quelli praticati. Oltre alle palesi irregolarità: a Foggia le fiamme gialle hanno scoperto vicino a un supermercato un’area adibita alla vendita di carburante in modo del tutto illegale, priva di autorizzazioni e misure di sicurezza, con serbatoi, pompe e attrezzature per la distribuzione clandestina. Il gasolio agricolo veniva venduto a 1,50 euro a litro. A Udine alcuni carichi di carburante venivano falsamente dichiarati come olio lubrificante.

I furti

E poi ci sono i furti. Dal deposito fiscale di Vado Ligure c’era chi prendeva carburante con la manipolazione di manichette e by-pass meccanici. IL prodotto finiva nelle autocisterne e poi venduto scontato. Altre storie arrivano da Rieti dove un soggetto senza autorizzazione ha comprato oltre 2 mila chilogrammi di carburante per uso agricolo a tassazione agevolata tra il 2021 e il 2025.

«La nostra categoria è sempre nell’occhio del ciclone e non possiamo rispondere delle alterazioni del prodotto che ci arriva dalla compagnia di riferimento. Sul tema della trasparenza, anche i numeri dei rilievi sono minoritari rispetto alla rete dei distributori che conta oltre 22mila impianti in tutta Italia. E questo dimostra che la gran parte degli operatori rispetta le regole», spiega Bruno Bearzi, presidente di Figisc, la federazione dei gestori aderenti a Confcommercio.