A Roma annacquano la benzina. Il 20 per cento degli impianti controllati risulta irregolare

Nei campioni prelevati dalle Fiamme Gialle un prodotto su 10-15 risulta adulterato. Tutti i dati

Davanti alle numerose segnalazioni a Roma di benzina annacquata e prezzi stellari la Guardia di Finanza ha voluto vederci chiaro e quello che è emerso, riferisce Adnkronos, è inquietante. «Circa il 20% degli impianti controllati è risultato irregolare, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto erogato, sia per l’esposizione al pubblico dei prezzi sia per il rapporto tra erogato e quanto prodotto effettivamente era sceso a terra: abbiamo sequestrato oltre 10,5 tonnellate di prodotti non conformi e sono state erogate sanzioni per oltre 20mila euro», ha dichiarato il colonnello Daniele Corradini, comandante del I Gruppo Roma delle Fiamme Gialle. Le operazioni sono scattate dopo il lavoro d’inchiesta dell’agenzia di stampa sul fenomeno.

Benzina annacquata: un «fenomeno esteso»

Quello del carburante annacquato, sostiene il colonnello Corradini, «purtroppo su Roma è un fenomeno abbastanza esteso ma riguarda l’intero territorio Nazionale: nel solo 2026 il comando regionale Lazio della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro oltre 165 tonnellate di prodotto non conforme, con un aumento rispetto al 2025 di oltre il 350%». Nei campioni prelevati dalla Guardia di Finanza Fabrizio Apruzzese, dirigente del laboratorio ADM di Roma, ha rivelato che circa un campione su 10-15 risulta adulterato: il gasolio viene solitamente miscelato con altre sostanze per aumentarne il volume, mentre nella benzina si riscontra la presenza d’acqua.