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Formentera, morto un turista italiano in mare: «Rianimato per 45 minuti, ma tutto inutile». L’ipotesi annegamento

11 Agosto 2026 - 21:58 Ygnazia Cigna
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A dare l'allarme è stato un altro bagnante, che ha visto il turista in difficoltà e ha provato a raggiungerlo senza riuscire a salvarlo. Cosa sappiamo finora
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Un turista italiano è morto a Formentera, dove è stato soccorso dopo essere stato trovato in difficoltà in mare sulla spiaggia di Llevant. A riferirlo sono i media spagnoli. La causa più probabile del decesso sarebbe l’annegamento, ma al momento non ci sono ancora conferme definitive né sull’esatta dinamica né sull’identità dell’uomo.

L’allarme di un bagnante, i tentativi di salvataggio

A dare l’allarme è stato un altro bagnante, che ha visto il turista in difficoltà e ha provato a raggiungerlo senza riuscire a salvarlo. Un bagnino presente nella zona è quindi intervenuto e ha portato l’uomo a riva, dove nel frattempo sono arrivati gli operatori del servizio di salvataggio del Consell di Formentera. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per almeno 45 minuti con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma senza successo. «Nonostante i tentativi, non è stato possibile rianimarlo», ha comunicato il Consell.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Formentera. Le autorità spagnole stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. Il consolato italiano di Barcellona e la vice-console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali per seguire la vicenda.

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