Bonelli in “spiaggia” ma in realtà è il Po in secca: «Meloni continua a ignorare l’emergenza» – Il video

Il deputato di Avs pianta ombrellone e sdraio sul letto in secca del Po a Parma: «Il governo fermi il climafreghismo». Intanto, la siccità continua ad aggravarsi, con livelli del fiume ai minimi storici e l'allerta elevata in tutto il bacino

Un ombrellone e una sdraio piantati sulla sabbia. A prima vista potrebbe sembrare una qualsiasi spiaggia italiana, ma lo scenario è ben diverso. È il letto in secca del Po. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha diffuso sui propri canali social un video girato direttamente a Torricella, nel comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma. L’obiettivo? «Denunciare la gravissima crisi idrica e l’inerzia del governo Meloni di fronte all’emergenza climatica».

Il video-denuncia del deputato Avs

«Bella spiaggia, vero? Purtroppo questo è il letto del Po», dice Bonelli nel filmato. «Le priorità di questo governo sono evidenti – prosegue -: hanno finanziato il Piano sociale per il clima con appena 9,3 miliardi di euro per sei anni, mentre nei prossimi nove anni spenderanno 1.063 miliardi di euro per le spese militari, di cui 498 miliardi aggiuntivi per raggiungere il 5% del Pil. Mentre l’Italia si prosciuga, per affrontare la crisi climatica non ci sono risorse, ma per le armi sì», denuncia il deputato. Che chiede all’esecutivo guidato da Meloni di «interrompere il climafreghismo, finanziare immediatamente il Piano nazionale di adattamento climatico e intervenire sulle reti idriche colabrodo, sulla tutela dei fiumi e sulla sicurezza dei territori».

Qual è la situazione del Po

I livelli del fiume Po hanno raggiunto valori tra i più bassi mai registrati in questo periodo dell’anno. A confermare la gravità della situazione è il dato rilevato a Cremona. Il 31 luglio il fiume è sceso a -8,59 metri rispetto allo zero idrometrico presso la stazione di monitoraggio di AIPo, superando di un centimetro il minimo storico del giugno 2022. Il precedente record era già stato sfiorato nei due giorni precedenti. A fine luglio l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, coordinato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), ha inoltre innalzato il livello di severità idrica dell’intero distretto del Po da “media” ad “alta“. L’emergenza interessa ormai l’intero Nord-Est, con ripercussioni sulla disponibilità di acqua per l’agricoltura, gli ecosistemi fluviali, la produzione idroelettrica e gli approvvigionamenti idrici.