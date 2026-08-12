Fratoianni: Per battere la destra servono proposte coraggiose su stipendi, vera emergenza italiana – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2026 "Per battere la destra e offrire un'alternativa a questo Paese servono proposte coraggiose, a cominciare dagli stipendi, la vera emergenza italiana. Serve una legge in grado di agganciare gli stipendi all'inflazione, proteggere il potere d'acquisto, proteggere gli italiani." Così Nicola Fratoianni di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev