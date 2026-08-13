Sisma 2016, Cortellesi (Amatrice): Interventi Governo Meloni fondamentali, provvedimento epocale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "Volevo fare il ringraziamento importante al governo Meloni, ma soprattutto nelle persone di Paolo Trancassini, del commissario Castelli, di Emanuele Rinaldi, che veramente hanno… gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché sono passati 10 anni e non si era mai verificata un'attenzione così particolare per il nostro cratere, soprattutto per i nostri comuni che veramente sono sofferenti rispetto ad altri." Così il Sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi alla conferenza stampa a Palazzo Chigi sulle disposizioni del Decreto Legge in materia di Protezione Civile e ricostruzione post-calamità dedicate ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev