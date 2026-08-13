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Sisma 2016, Tolomei (Accumoli): Dl ricostruzione fondamentale, pietra miliare per i nostri territori – Il video

13 Agosto 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "Nell'ambito del decreto-legge Campi Flegrei vi è stata un'attenzione dedicata in particolare anche alla ricostruzione 2016. Viene a cessare lo stato di emergenza, viene prorogata la struttura commissariale fino al 2029, ma in particolare viene considerata un'attenzione specifica sui tre Comuni che il 24 agosto hanno fatto registrare vittime, ovvero Amatrice, Accumoli ed Arquata, che saranno beneficiari di uno status particolare." Così il Sindaco di Accumoli Mauro Tolomei alla conferenza stampa a Palazzo Chigi sulle disposizioni del Decreto Legge in materia di Protezione Civile e ricostruzione post-calamità dedicate ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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