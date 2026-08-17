La chat dei vannacciani, gli insulti antisemiti, il razzismo e la nostalgia di Hitler

Una risorsa online dei militanti dell'ex generale pubblica insulti agli arabi e frasi nostalgiche

Una chat interna di Futuro Nazionale con Vannacci. Con 300 persone. Tra cui quelli che guidano i comitati locali del partito del generale. Soprattutto in Lombardia. E piena di insulti antisemiti e frasi eversive. E anche altre amenità: «Arabi di merda! Dovrebbero essere sterminati!». A parlarne è oggi un articolo di Matteo Pucciarelli su Repubblica. L’amministratore della chat è il referente del comitato milanese 421 Renato Maturo. Storico collaboratore di Ignazio La Russa.

La chat dei vannacciani

Dentro c’è anche il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini, ex FdI, e il creatore del centro studi del partito, Rinascimento nazionale, cioè Luca Sforzini (che però starebbe per lasciare in direzione Forza Italia). E contenuti razzisti, antisemiti ed eversivi. Come quando si parla, a proposito del partito, di organizzazione «rigorosa» e «di stampo militare». Poi gli inviti: «Bisogna sempre essere anticostituzionali»; «noi siamo agli ordini del generale! Stand-by quindi…». La prospettiva di un’azione di forza viene posta come alternativa al pantano: «Anche il 51 per cento non basterà». La conclusione è netta: «Finché qualcuno non si decide ad un’azione di forza, rimarremo nell’immobilismo totale».

Valerio Borghese

I partecipanti alla chat dimostrano di avere riferimenti precisi: «Ci vorrebbe un altro Valerio Borghese...». E anche nazisti: «Più che l’Europa unita, il Führer ambiva a creare gli Stati Uniti del mondo! Avrebbe abbattuto le barriere e a quest’ora parleremmo tutti tedesco. Adesso invece esiste solo un’Europa monetaria, delle banche». Ce n’è anche per l’Unione Europea massona: «Quando guardo la bandiera italiana affiancata al lurido straccio blu massonico con 12 schizzi di m… gialla di cane diarroico mi girano veramente i c…». Infine, gli ebrei. Che sono «bestie adoratori di Satana», «pedofili, cabalisti, cannibali».