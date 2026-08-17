Sardegna, 17enne travolta da un motoscafo con migranti a bordo. Paura nella spiaggia Su Giudeu, a Chia

La ragazza ha rischiato di annegare ed è stata portata in elisoccorso a Cagliari. Arrestato lo scafista

Momenti di terrore nel tardo pomeriggio di ieri nella spiaggia di Su Giudeu, a Chia. Una turista di 17 anni, in vacanza con la famiglia, è stata travolta a pochi metri dalla battigia da un natante in vetroresina dotato di un motore fuoribordo da 85 cavalli. La giovane, che ha rischiato di annegare per lo shock seguito all’impatto, è stata prontamente soccorsa dai bagnanti e poi trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’impatto e poi la corsa verso la spiaggia di Tuerredda

A bordo dell’imbarcazione si trovava un gruppo di 14 migranti di nazionalità algerina. Subito dopo l’incidente, lo scafo ha ripreso la corsa via mare verso la spiaggia di Tuerredda per tentare la fuga. Una volta a terra, i passeggeri hanno cercato di dileguarsi nell’entroterra, ma sono stati tutti rapidamente rintracciati e fermati dai Carabinieri delle Stazioni di Domus de Maria, Pula e del Nucleo Operativo di Cagliari.

Le indagini coordinati dalla Procura di Cagliari e condotte dall’Arma insieme alla Squadra Mobile hanno permesso di identificare il presunto timoniere: un cittadino algerino di 28 anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime, e si trova ora recluso nel carcere di Uta.