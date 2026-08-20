L’Austria riporta i “dublinanti” in Italia. Già quattro trasferiti

Ai richiedenti asilo interessati viene fornito un biglietto ferroviario o dell’autobus per raggiungere il nostro paese

Dopo le decisioni già annunciate da Germania e Svizzera, anche Vienna ha ripreso le espulsioni dei richiedenti asilo verso il nostro Paese. La misura, confermata dal Ministero dell’Interno austriaco e riportata dall’agenzia Apa, si basa sulle norme del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo entrato in vigore il 12 giugno.

Quattro rientri già effettuati

Al momento sono quattro i migranti già trasferiti in Italia; le autorità austriache hanno effettuato i rimpatri fornendo ai richiedenti asilo biglietti per il trasporto pubblico (treni o autobus). Tra il 5 dicembre 2022 (data della circolare del ministro Piantedosi che bloccò le riassunzioni) e il 31 dicembre 2025, sono state circa 80.000 le richieste totali avanzate dagli altri Stati membri per la presa in carico da parte dell’Italia dei migranti di sua competenza. Secondo quanto riferisce la testata Alto Adige al momento il governo italiano non ha commentato la notizia. Fonti dell’esecutivo interpellate sui primi trasferimenti non hanno rilasciato dichiarazioni.











