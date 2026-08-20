Bloccati per ore sul Venezia-Malaga, alla fine non si decolla. Volo cancellato: «L’equipaggio aveva finito il turno»

Non poteva cominciare peggio di così la vacnza per i passeggeri di un volo Wizz Air Malta che doveva partire per Venezia diretto a Malaga. Cosa mai successa, visto che dopo l’imbarco regolare, i passeggeri sono rimasti a bordo per ore, in attesa del decollo, che non c’è stato. Uno dei passggeri, Costantino Scarantino, ha ricostruito quel che è successo lo scorso 1 luglio. a Fanpage l’uomo ha spiegato che si trovava sul volo W4 6775 che doveva decollare da Venezia alle 18.15 per arrivare a Malaga alle 21.10. Ma quel giorno il Veneto era sotto allerta arancione della Protezione civile per temporali e vento forte, con le piste dell’aeroporto veneziano temporaneamente impraticabili.