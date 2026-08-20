Giulia Bongiorno e gli errori dietro ai femminicidi: «Perché serve solo il carcere per gli uomini». La lezione a Vannacci sul reato che vuole abolire

L’avvocata e senatrice della Lega punta il dito contro chi non applica nel modo giusto la legge sul Codice Rosso. Troppo spesso, spiega al Corriere, ci sono misure blande per gli uomini che perseguitano le donne con cui hanno avuto una relazione. La spiegazione al generale di Futuro Nazionale sul perché è stato introdotto il reato di femminicidio