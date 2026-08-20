X Factor, le prime immagini della nuova stagione. I commenti dei giudici alle audizioni, la reazione di Irama al debutto – Il video

Già dalle prime scene pubblicate dalla produzione del talent non mancano momenti di grande emozione e qualche lacrima. L'ovasione per Giorgia, ancora una volta protagonista dello show

Il countdown è ufficialmente iniziato: X Factor 2026 debutta giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW, e le primissime immagini del cast danno già un’idea del clima che si respirerà al tavolo. Nei pochi secondi diffusi si scorgono le espressioni di Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi durante le Audizioni, tra sorrisi per l’intesa che si è creata, stupore di fronte a certi talenti, momenti di commozione per storie particolarmente toccanti e la tensione delle lunghe ore in attesa di qualcosa capace di ribaltare i pronostici. C’è spazio anche per la sorpresa di scoprire persone dotate di un talento vero, magari però in un ambito diverso da quello musicale. Tra i protagonisti anche Giorgia, alla guida dello show, accolta sul palco da un’ovazione del pubblico.

Come si comportano i giudici nelle prime immagini di X Factor 2026

Gabbani, al secondo anno consecutivo al tavolo, appare ormai a suo agio, tra qualche «freddura» e consigli tecnici ai concorrenti. Jake La Furia si mostra già carico, pronto a sostenere i ragazzi e a «spettinare» i colleghi con le sue osservazioni, mentre Paola Iezzi conferma la propria solidità e competenza all’interno del quartetto. Il vero debutto però è quello di Irama, alla prima esperienza come giudice in questo show Sky Original prodotto da Fremantle: dalle immagini sembra già in sintonia con i colleghi di tavolo e con i meccanismi della produzione, in attesa di vederlo alla prova come mentore della propria squadra. Sul tutto vigila Giorgia, che segue e commenta dal backstage prima di salire sul palco per dare il via alla lunga sequenza di aspiranti talenti, pronti a essere ascoltati e valutati dai giudici. Appuntamento fissato dunque per giovedì 10 settembre, quando su Sky e NOW prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di X Factor.