Madre e figlia in vacanza ferite da un animale: «Forse un lupo». L’allarme anche in Salento per i turisti aggrediti

Cresce la preoccupazione in Puglia per la presenza di diversi animali selvatici descritto come lupi. Dopo i casi in provincia di Bari, le ultime segnalazioni nel Leccese

Una turista di 52 anni, la figlia di 12 anni e un uomo di 47 anni sono stati aggrediti ieri sera da un animale all’interno di una struttura ricettiva a Punta Pizzo, nei pressi di Gallipoli. Si sarebbe trattato di «un animale, indicato come un lupo» secondo la ricostruzione dell’Ansa. L’uomo, anche lui in vacanza, sarebbe intervenuto per difendere la donna e la bambina e proprio in quel momento avrebbe riportato le ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Gallipoli, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare l’animale responsabile.

Le condizioni dei feriti e i dubbi sulla specie dell’animale

La donna e la figlia, giudicate non in pericolo di vita, sono state trasportate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove restano ricoverate per completare gli accertamenti. Il 47enne è stato invece visitato e dimesso dall’ospedale di Gallipoli con una prognosi di 5 giorni. Sulla natura dell’animale, però, le fonti non concordano del tutto: Adnkronos riporta che si sarebbe trattato in realtà di un cane, anche se le persone presenti al momento dell’aggressione hanno affermato di aver visto un lupo. Anche su questo punto i carabinieri dovranno fare chiarezza.

Un’estate di avvistamenti, l’allarme già acceso nel Barese

L’episodio di Gallipoli arriva in un’estate già segnata dalla presenza di lupi, o presunti tali, in diverse zone della Puglia. Nel Barese, a Noicattaro, un esemplare è stato individuato martedì sera in contrada Schiamante, al confine con il quartiere barese di Torre a Mare, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso animale che nelle ultime settimane ha aggredito tre minori nel comune, a partire dal 4 agosto, quando una bambina di 6 anni fu ricoverata in terapia intensiva dopo un attacco nel parco di via Falcone. Da allora è stata costituita una task force coordinata dalla Prefettura di Bari, mentre la Regione ha dato il via libera alla cattura dell’esemplare. Avvistamenti sono stati segnalati nei giorni scorsi anche a Cellamare e Bitonto, segno di un fenomeno che continua a tenere in allerta più zone della regione.

Foto di Christel SAGNIEZ da Pixabay